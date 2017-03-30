Крымское предприятие оштрафовали на 20 млн рублей за неудачный подкуп дорожника

В надзорном ведомстве установили, что представитель фирмы предложил заместителю начальника по экономической безопасности Службы автодорог взятку в размере 1,1 млн рублей, чтобы институт не привлекали к ответственности за ненадлежащую диагностику и оценку технического состояния дорожных инженерных сооружений. Он попытался передать половину этой суммы, но замначальника от взятки отказался.

«Действия представителя общества квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). В отношении общества, в интересах которого передавалась взятка, прокурор Республики Крым возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», — рассказали в пресс-службе.

По результатам рассмотрения собранных прокуратурой материалов суд вынес постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения и штрафу в 20 млн рублей.