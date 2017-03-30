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17:55 (мск), источник: РИА Крым

Крымское предприятие оштрафовали на 20 млн рублей за неудачный подкуп дорожника

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости (Крым). Районный суд Симферополя оштрафовал ООО «Институт «Имидис» на 20 млн рублей за то, что сотрудник предприятия пытался подкупить работника Службы автомобильных дорог Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Источник: РИА "Новости"

В надзорном ведомстве установили, что представитель фирмы предложил заместителю начальника по экономической безопасности Службы автодорог взятку в размере 1,1 млн рублей, чтобы институт не привлекали к ответственности за ненадлежащую диагностику и оценку технического состояния дорожных инженерных сооружений. Он попытался передать половину этой суммы, но замначальника от взятки отказался.

«Действия представителя общества квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). В отношении общества, в интересах которого передавалась взятка, прокурор Республики Крым возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», — рассказали в пресс-службе.

По результатам рассмотрения собранных прокуратурой материалов суд вынес постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения и штрафу в 20 млн рублей.

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