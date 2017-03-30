Призывники из Крыма начнут проходить военную службу во всех регионах

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Граждане республики Крым, а также города федерального значения Севастополя, начиная с текущего года будут проходить военную службу во всех регионах РФ, сообщил в четверг, выступая на форуме «Служу России» начальник направления призыва Генерального штаба РФ полковник Алексей Князев.

«В 2015 году для обеспечения прав граждан был принят федеральный закон, в соответствии с которым граждане, проживающие на территории Крыма, а также города федерального значения Севастополя, проходили воинскую службу только в частях, расположенных на территории полуострова. Эти ограничения действовали до конца 2016 года, начиная с текущего года призывники из Крыма будут проходить службу и в других регионах страны», — сообщил Князев.

Он уточнил, что также, согласно федеральному закону, данной категории граждан были сохранены все отсрочки от призыва на военную службу, которые им давало законодательство Украины, в том числе для получения образования, по семейным и иным обстоятельствам.

«Уже два года, как на территории полуострова развернута система военных комиссариатов. Всего за этот период было призвано и направлено на службу более пяти тысяч человек, а в прошлом году более 3,5 тысяч человек», — отметил представитель Минобороны.