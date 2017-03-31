Роспотребнадзор предупредил воронежцев о весенней активности клещей
Насекомые укусили 12 человек к концу марта.
Насекомые укусили 12 человек к концу марта.
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Медики порекомендовали жителям региона приступить к профилактике укусов. При посещении леса, дачи и парков необходимо носить защитную одежду, обрабатывать вещи специальными аэрозолями, отпугиващими клещей. В местах отдыха следует убирать листву, сухую траву и мусор, а также избавляться от сухостоя.
Если клещ укусил, необходимо обратиться в травмпункт или другое медучреждение для оказания первой помощи.
В регионе у клещей два пика активности —
В 2016 году клещи активизировались на три недели раньше нормы. Раннюю активацию клещей связали с мартовским потеплением и отсутствием снега.