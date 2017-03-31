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12:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Роспотребнадзор предупредил воронежцев о весенней активности клещей

Насекомые укусили 12 человек к концу марта.

Начало весенне-летней активности клещей в Воронежской области пришлось на конец марта 2017 года. По данным на 27 марта, насекомые укусили 12 человек. За аналогичный период 2016 года от укусов клещей пострадали 34 человека, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в четверг, 30 марта.

Медики порекомендовали жителям региона приступить к профилактике укусов. При посещении леса, дачи и парков необходимо носить защитную одежду, обрабатывать вещи специальными аэрозолями, отпугиващими клещей. В местах отдыха следует убирать листву, сухую траву и мусор, а также избавляться от сухостоя.

Если клещ укусил, необходимо обратиться в травмпункт или другое медучреждение для оказания первой помощи.

В регионе у клещей два пика активности — апрель-май и сентябрь. Чтобы предохранить себя от укусов клещей, достаточно регулярно осматривать друг друга во время отдыха на природе. В помещениях стоит устанавливать сетки на окна и использовать отпугивающие насекомых устройства — фумигаторы, спирали, ультрафиолетовые и ультразвуковые приборы.

В 2016 году клещи активизировались на три недели раньше нормы. Раннюю активацию клещей связали с мартовским потеплением и отсутствием снега.

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