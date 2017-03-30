В Крыму назначили четыре выходных понедельника

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил четыре даты нерабочими праздничными днями. Такой указ был опубликован сегодня, 30 марта, на официальном портале правительства Крыма.

— Объявить нерабочими праздничными днями 17 апреля в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения, 5 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 26 июня в связи с празднованием Ораза-байрама, 4 сентября в связи с празднованием Курбан-байрама, — говорится в документе.

Все эти даты выпадают на понедельники.