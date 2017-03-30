В Крыму назначили четыре выходных понедельника
Глава республики объявил нерабочими днями религиозные праздники.
Глава республики объявил нерабочими днями религиозные праздники.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил четыре даты нерабочими праздничными днями. Такой указ был опубликован сегодня, 30 марта, на официальном портале правительства Крыма.
— Объявить нерабочими праздничными днями 17 апреля в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения, 5 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 26 июня в связи с празднованием
Все эти даты выпадают на понедельники.