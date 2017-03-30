Белоруска может лишиться Opel за контрабанду 20 кг сала из Украины

Чтобы незаметно провезти через границу мясную продукцию, женщина спрятала его в навесном запасном колесе. Однако в пункте пропуска Верхний Теребежев пограничники и таможенники благодаря служебной собаке обнаружили спрятанный товар.

По информации Госпогранкомитета, общая масса товара составила почти 20 килограммов. Сумма оценки — 150 белорусских рублей. Сало изъяли, а автомобиль поместили на стоянку задержанных транспортных средств до завершения разбирательства. Opel оценили в 6000 рублей.

«Учитывая, что товар был сокрыт от таможенного контроля способом, затрудняющим его обнаружение, по решению суда иномарка может быть конфискована», — отмечают пограничники.