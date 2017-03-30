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20:06 (мск), источник: Telegraf.by

Белоруска может лишиться Opel за контрабанду 20 кг сала из Украины

Жительница Столина попыталась ввезти в Беларусь из Украины 20 килограммов мяса и сала, а теперь за контрабанду может лишиться своего автомобиля Opel. Об этом сегодня сообщили в Государственном пограничном комитете.

Источник: Telegraf.by

Чтобы незаметно провезти через границу мясную продукцию, женщина спрятала его в навесном запасном колесе. Однако в пункте пропуска Верхний Теребежев пограничники и таможенники благодаря служебной собаке обнаружили спрятанный товар.

По информации Госпогранкомитета, общая масса товара составила почти 20 килограммов. Сумма оценки — 150 белорусских рублей. Сало изъяли, а автомобиль поместили на стоянку задержанных транспортных средств до завершения разбирательства. Opel оценили в 6000 рублей.

«Учитывая, что товар был сокрыт от таможенного контроля способом, затрудняющим его обнаружение, по решению суда иномарка может быть конфискована», — отмечают пограничники.

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