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19:43 (мск), источник: Sputnik.by

Эстонскую полицию «вооружат» плюшевыми мишками-обнимашками

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Плюшевый мишка-обнимашка появится в каждой патрульной машине эстонской полиции уже к лету нынешнего года, передает в четверг Sputnik Эстония.

Источник: Sputnik.by

В Эстонии в течение года происходит около тысячи несчастных случаев с детьми. Поэтому некоммерческая организация Traumamommik («Трамвамишка») предложила «доукомплектовать» патрульные машины плюшевыми игрушками. Цель акции — утешить детей, которые попадут в неприятную ситуацию.

Сообщается, что мишки появятся у полицейских уже к 1 июня — в День защиты детей. Полицейским разрешено оставлять «антистрессовые» игрушки попавшим в беду детям — количество мишек будет постоянно пополняться.

По информации агентства, подобный опыт успешно испытали, а Австралии и Голландии, где детям было роздано более 20000 медвежат. Департамент полиции Эстонии уже дал согласие на эксперимент.

Международный день защиты детей празднуется во всем мире с 1950 года.

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