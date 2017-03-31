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09:13 (мск), источник: Индикатор

Палеонтологи описали новый вид тираннозавров

Ученые США и Австралии описали новый вид тираннозавра, жившего в период верхнего мела, примерно 100−66 млн лет назад. По расчетам ученых, динозавр был около девяти метров в длину и 2,2 метра в высоту. Вид получил название Daspletosaurus horneri.

Палеонтологи внимательно изучили кости черепа динозавра. Их неровную поверхность они сравнили с костями крокодилов и птиц, чтобы представить, какие ткани могли покрывать эти кости. Ученые пришли к выводу, что его морда была покрыта защитным слоем чешуек, обладающих высокой чувствительностью. Это должно было помогать животным в охоте и опознании объектов.

Учитывая, что расположение предназначенных для нервов и кровеносных сосудов отверстий в костях черепа у описанного вида похоже на имеющиеся у современных крокодилов, можно заключить, что у динозавров были чувствительные органы, необходимые для передачи сигналов с поверхности кожи.

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