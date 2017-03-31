Палеонтологи описали новый вид тираннозавров

Палеонтологи внимательно изучили кости черепа динозавра. Их неровную поверхность они сравнили с костями крокодилов и птиц, чтобы представить, какие ткани могли покрывать эти кости. Ученые пришли к выводу, что его морда была покрыта защитным слоем чешуек, обладающих высокой чувствительностью. Это должно было помогать животным в охоте и опознании объектов.