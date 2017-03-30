Под Кировоградом обнаружилась третья в мире ранняя скифская баба
В Кировоградской области обнаружили уникальную находку. Местный тракторист, работая в поле, наткнулся на третью в мире раннюю скифскую бабу, сообщает ТСН.
В Кировоградской области обнаружили уникальную находку. Местный тракторист, работая в поле, наткнулся на третью в мире раннюю скифскую бабу, сообщает ТСН.
Мужчина наткнулся на
Археологи и историки изучили находку и констатировали, что мужчина обнаружил уникальную раннюю скифскую бабу, которую датируют пятым веком до н.э.
Ранее в центре Ровно раскопали старинное поместье, тоннель к которому раскопали в конце прошлого года. Теперь появилось еще несколько ходов и археологи добрались до больших подземных комнат. По мнению историков, это может быть подземелье княжеского дворца, который три века назад стоял на месте нынешнего парка.