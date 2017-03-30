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20:32 (мск), источник: РБК - Украина

Под Кировоградом обнаружилась третья в мире ранняя скифская баба

В Кировоградской области обнаружили уникальную находку. Местный тракторист, работая в поле, наткнулся на третью в мире раннюю скифскую бабу, сообщает ТСН.

Мужчина наткнулся на что-то твердое и подумал, что это просто какой-то камень. Приглядевшись, тракторист увидел в находке человеческие очертания. Местный житель обратился к ученым, которые сразу же выехали на место обнаруженного изваяния.

Археологи и историки изучили находку и констатировали, что мужчина обнаружил уникальную раннюю скифскую бабу, которую датируют пятым веком до н.э.

Ранее в центре Ровно раскопали старинное поместье, тоннель к которому раскопали в конце прошлого года. Теперь появилось еще несколько ходов и археологи добрались до больших подземных комнат. По мнению историков, это может быть подземелье княжеского дворца, который три века назад стоял на месте нынешнего парка.

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