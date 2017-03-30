С 1 апреля зоопарк перейдёт на летний режим работы

С 1 апреля Московский зоопарк перейдёт на летний режим работы и будет открыт на два часа дольше — с 9:00 до 20:00.

Посетителям напоминают, что кассы закрываются за час до конца работы зоопарка, поэтому войти на его территорию можно будет до 19:00

Посетителям напоминают, что кассы закрываются за час до конца работы зоопарка, поэтому войти на его территорию можно будет до 19:00

Для москвичей и гостей столицы в этом сезоне готовят много интересного. Для школьников, например, разработали интерактивные лекции и экскурсии. Они помогут расширить знания по биологии и соотнести теорию, которую изучают на уроках, с реальными примерами из мира природы.

Любителей садоводства ждут на курсах, организованных совместно с ботаническим садом Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. На занятиях рассказывают о принципах органического земледелия, о том, как возделывать почву, что и когда сажать, как сочетать культуры и как разбить сад и огород в городской квартире.

Обновления происходят и в вольерах. Недавно в зоопарке проснулись медведи и вылупились птенцы пингвинов Гумбольдта и родился детёныш сычуаньского такина.