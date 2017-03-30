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21:28 (мск), источник: ТАСС

Переписка британского посла с Жаклин Кеннеди продана на аукционе в Лондоне за $123 тыс

Письма приобрел частный коллекционер.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Переписка бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди (1929−1994) с послом Великобритании в Вашингтоне бароном Дэвидом Ормсби-Гором, в которой дипломат признается ей в любви и предлагает руку и сердце, продана в четверг на аукционе в Лондоне за $123 тыс. Письма приобрел частный коллекционер, сообщает американская телекомпания NBC.

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Ормсби-Гор возглавлял британскую дипмиссию в Вашингтоне в 1961—1965 гг. и был близким другом семьи 35-го президента США Джона Кеннеди (1917−1963). Джон и Дэвид познакомились еще в конце 1930-х годов в Великобритании, где отец будущего президента Джозеф Кеннеди представлял интересы США в ранге посла.

Благодаря обнаруженной в начале года переписке Ормсби-Гора и Жаклин Кеннеди историки выяснили, что долгое время Ормсби-Гор был тайно в нее влюблен. Потерявший в 1967 году первую жену дипломат предлагал бывшей первой леди, овдовевшей в 1963 году, выйти за него замуж. Однако Жаклин отказалась и в 1968 году стала женой греческого миллиардера Аристотеля Онассиса.

Уже не в первый раз с молотка уходят личные вещи семьи Кеннеди, находящиеся в частных руках. После убийства Джона Кеннеди в 1963 году его супруга собрала в Белом доме семью и самых близких друзей Джона и предложила им выбрать себе что-нибудь на память. Благодаря этому на аукцион ранее было выставлено любимое кресло-качалка Джона Кеннеди, а недавно стало известно, что будет продан его дневник с размышлениями о Гитлере.

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