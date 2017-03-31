Омский руфер взобрался на купол часов на Любинском проспекте

На этот раз в качестве объекта он выбрал купол часов на Любинском проспекте, куда забрался по пожарной лестнице, распугав голубей. Здание по адресу ул. Ленина, 14 невысокое (два этажа и купол), но руфера, очевидно, привлек открывающийся вид.

В прошлом году Притуляков делал селфи на 95-метровых трубах ЗЗАГА, взбирался на высотки жилого комплекса «Два капитана» и умудрился отметиться даже на отдыхе в Адлере, где влез без страховки на антенну телефонной компании.

Отметим, этой весной руферов уже видели на крышах Иртышской набережной и улицы Жукова, а другие подростки «покорили» приземистый гипермаркет «Победа» в Нефтяниках.