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07:33 (мск), источник: Om1.ru

Омский руфер взобрался на купол часов на Любинском проспекте

С наступлением весны в Омске аткивизировались руферы. Сегодня в соцсетях появилось видео очередного восхождения, которое совершил герой многочисленных прошлогодних роликов Данил Притуляков.

На этот раз в качестве объекта он выбрал купол часов на Любинском проспекте, куда забрался по пожарной лестнице, распугав голубей. Здание по адресу ул. Ленина, 14 невысокое (два этажа и купол), но руфера, очевидно, привлек открывающийся вид.

В прошлом году Притуляков делал селфи на 95-метровых трубах ЗЗАГА, взбирался на высотки жилого комплекса «Два капитана» и умудрился отметиться даже на отдыхе в Адлере, где влез без страховки на антенну телефонной компании.

Отметим, этой весной руферов уже видели на крышах Иртышской набережной и улицы Жукова, а другие подростки «покорили» приземистый гипермаркет «Победа» в Нефтяниках.

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