Железнодорожники и мэрия не решили, что делать с незаконными переездами в Воронеже

Напомним, прокуратура признала небезопасными сразу 11 железнодорожных переездов в городе. А это значит, что они подлежат демонтажу. Однако лишать воронежцев единственного выезда из гаражных кооперативов и даже жилых кварталов не хотят ни правоохранители, ни железнодорожники.

Тем не менее, по этим путям перевозят опасные грузы. Узаконить такие переезды можно, для этого необходимо установить предупреждающие знаки и сигнальное оборудование.

Сейчас на 5-километровой ветке вдоль улицы Антонова-Овсеенко — 6 переездов. Хотя по нормативам здесь должен быть только один.

Железнодорожники говорят, готовы совместно с администрацией города решить, какие переезды оставить и подготовить необходимую документацию.

Правда, в мэрии комментировать этот вопрос отказались, отметив, что к этой проблеме отношения не имеют.

Егор Гришин, начальник Воронежской дистанции пути: