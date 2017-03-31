Железнодорожники и мэрия не решили, что делать с незаконными переездами в Воронеже
Железнодорожники против демонтажа незаконных переездов. При этом оставить всё, как есть тоже невозможно — об этом 30 марта заявили представители РЖД.
Железнодорожники против демонтажа незаконных переездов. При этом оставить всё, как есть тоже невозможно — об этом 30 марта заявили представители РЖД.
Напомним, прокуратура признала небезопасными сразу 11 железнодорожных переездов в городе. А это значит, что они подлежат демонтажу. Однако лишать воронежцев единственного выезда из гаражных кооперативов и даже жилых кварталов не хотят ни правоохранители, ни железнодорожники.
Тем не менее, по этим путям перевозят опасные грузы. Узаконить такие переезды можно, для этого необходимо установить предупреждающие знаки и сигнальное оборудование.
Сейчас на 5-километровой ветке вдоль улицы
Железнодорожники говорят, готовы совместно с администрацией города решить, какие переезды оставить и подготовить необходимую документацию.
Правда, в мэрии комментировать этот вопрос отказались, отметив, что к этой проблеме отношения не имеют.
Егор Гришин, начальник Воронежской дистанции пути:
«Совместно с органами полиции — ГИБДД, с администрацией города, с прокуратурой мы проводили беседу. Была создана так называемая рабочая группа. Мы понимаем всё прекрасно — это бюджет, это финансовые затраты