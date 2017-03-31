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14:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Железнодорожники и мэрия не решили, что делать с незаконными переездами в Воронеже

Железнодорожники против демонтажа незаконных переездов. При этом оставить всё, как есть тоже невозможно — об этом 30 марта заявили представители РЖД.

Напомним, прокуратура признала небезопасными сразу 11 железнодорожных переездов в городе. А это значит, что они подлежат демонтажу. Однако лишать воронежцев единственного выезда из гаражных кооперативов и даже жилых кварталов не хотят ни правоохранители, ни железнодорожники.

Тем не менее, по этим путям перевозят опасные грузы. Узаконить такие переезды можно, для этого необходимо установить предупреждающие знаки и сигнальное оборудование.

Сейчас на 5-километровой ветке вдоль улицы Антонова-Овсеенко — 6 переездов. Хотя по нормативам здесь должен быть только один.

Железнодорожники говорят, готовы совместно с администрацией города решить, какие переезды оставить и подготовить необходимую документацию.

Правда, в мэрии комментировать этот вопрос отказались, отметив, что к этой проблеме отношения не имеют.

Егор Гришин, начальник Воронежской дистанции пути:

«Совместно с органами полиции — ГИБДД, с администрацией города, с прокуратурой мы проводили беседу. Была создана так называемая рабочая группа. Мы понимаем всё прекрасно — это бюджет, это финансовые затраты какие-то. Понятно, у города свои, у нас свои. Определились, что будет очередной сбор, придём к единому мнению, куда мы двинулись дальше».

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