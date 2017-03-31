Воронежский симфонический оркестр откроет фестиваль Рахманинова в Тамбове
Концерты пройдут 1 и 2 апреля.
Концерты пройдут 1 и 2 апреля.
Симфонический оркестр воронежской филармонии откроет XXXVI международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, сообщил сайт филармонии во вторник, 28 марта. Концерты воронежского коллектива пройдут 1 и 2 апреля в зале Тамбовского драматического театра.
Симфонический оркестр воронежской филармонии откроет XXXVI фестиваль имени Рахманинова исполнением Одиннадцатой симфония Дмитрия Шостаковича и концерта для фортепиано с оркестром № 1 Сергея Рахманинова в субботу, 1 апреля. Дирижировать оркестром на
Воронежский симфонический оркестр получил приглашение принять участие в Рахманиновском фестивале от художественного руководителя форума, известного российского пианиста Николая Луганского. Воронежцам Луганский знаком по выступлению в 2015 году на Платоновском фестивале.
Фестиваль имени Рахманинова проводится в Тамбовской области с 1980-х годов. В 1993 году фестиваль получил статус международного. За эти годы на тамбовских концертных площадках выступили многие выдающиеся музыканты мира, состоялось более 500 концертов симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки.
В 2017 году Международный фестиваль имени Рахманинова пройдет в тридцать шестой раз. Его участниками станут российские и зарубежные исполнители Николай Луганский, Александр Князев, Ирина Бочкова, Александр Карпеев, Жерард Аймонче, Глеб Степанов, Ирина Осипова и другие. Площадками фестиваля будут Тамбовский драматический театр, Рахманиновский зал Тамбовского государственного