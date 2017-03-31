Воронежский симфонический оркестр откроет фестиваль Рахманинова в Тамбове

Симфонический оркестр воронежской филармонии откроет XXXVI международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, сообщил сайт филармонии во вторник, 28 марта. Концерты воронежского коллектива пройдут 1 и 2 апреля в зале Тамбовского драматического театра.

Симфонический оркестр воронежской филармонии откроет XXXVI фестиваль имени Рахманинова исполнением Одиннадцатой симфония Дмитрия Шостаковича и концерта для фортепиано с оркестром № 1 Сергея Рахманинова в субботу, 1 апреля. Дирижировать оркестром на концерте-открытии будет руководитель коллектива, народный артист РФ Владимир Вербицкий. Вместе с оркестром выступит солистка Московской государственной филармонии, пианистка Екатерина Мечетина. В воскресенье, 2 апреля, воронежский оркестр даст еще один концерт, на котором музыканты исполнят симфонию № 5 Александра Глазунова и Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова. Солистом выступит известный российский пианист Вадим Руденко, управлять оркестром будет дирижер Игорь Вербицкий.

Воронежский симфонический оркестр получил приглашение принять участие в Рахманиновском фестивале от художественного руководителя форума, известного российского пианиста Николая Луганского. Воронежцам Луганский знаком по выступлению в 2015 году на Платоновском фестивале.

Фестиваль имени Рахманинова проводится в Тамбовской области с 1980-х годов. В 1993 году фестиваль получил статус международного. За эти годы на тамбовских концертных площадках выступили многие выдающиеся музыканты мира, состоялось более 500 концертов симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки.