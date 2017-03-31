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10:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский симфонический оркестр откроет фестиваль Рахманинова в Тамбове

Концерты пройдут 1 и 2 апреля.

Симфонический оркестр воронежской филармонии откроет XXXVI международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, сообщил сайт филармонии во вторник, 28 марта. Концерты воронежского коллектива пройдут 1 и 2 апреля в зале Тамбовского драматического театра.

Симфонический оркестр воронежской филармонии откроет XXXVI фестиваль имени Рахманинова исполнением Одиннадцатой симфония Дмитрия Шостаковича и концерта для фортепиано с оркестром № 1 Сергея Рахманинова в субботу, 1 апреля. Дирижировать оркестром на концерте-открытии будет руководитель коллектива, народный артист РФ Владимир Вербицкий. Вместе с оркестром выступит солистка Московской государственной филармонии, пианистка Екатерина Мечетина. В воскресенье, 2 апреля, воронежский оркестр даст еще один концерт, на котором музыканты исполнят симфонию № 5 Александра Глазунова и Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова. Солистом выступит известный российский пианист Вадим Руденко, управлять оркестром будет дирижер Игорь Вербицкий.

Воронежский симфонический оркестр получил приглашение принять участие в Рахманиновском фестивале от художественного руководителя форума, известного российского пианиста Николая Луганского. Воронежцам Луганский знаком по выступлению в 2015 году на Платоновском фестивале.

Фестиваль имени Рахманинова проводится в Тамбовской области с 1980-х годов. В 1993 году фестиваль получил статус международного. За эти годы на тамбовских концертных площадках выступили многие выдающиеся музыканты мира, состоялось более 500 концертов симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки.

В 2017 году Международный фестиваль имени Рахманинова пройдет в тридцать шестой раз. Его участниками станут российские и зарубежные исполнители Николай Луганский, Александр Князев, Ирина Бочкова, Александр Карпеев, Жерард Аймонче, Глеб Степанов, Ирина Осипова и другие. Площадками фестиваля будут Тамбовский драматический театр, Рахманиновский зал Тамбовского государственного музыкально-педагогического института, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых», музей-усадьба Рахманинова в селе Ивановка Тамбовской области.

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