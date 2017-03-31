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00:02 (мск), источник: Газета.Ру

Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проверок запретил прием студентов в три государственных вуза.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Уточняется, что ведомство прекратило действие лицензии Кисловодского института экономики и права, а также приостановило действие лицензии Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

Кроме того, Рособрнадзором запрещен прием в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.

В феврале Рособрнадзор запретил прием в московскую Славяно-греко-латинскую академию.

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