Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проверок запретил прием студентов в три государственных вуза.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проверок запретил прием студентов в три государственных вуза.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что ведомство прекратило действие лицензии Кисловодского института экономики и права, а также приостановило действие лицензии
Кроме того, Рособрнадзором запрещен прием в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского,
В феврале Рособрнадзор запретил прием в московскую