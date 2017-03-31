Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что ведомство прекратило действие лицензии Кисловодского института экономики и права, а также приостановило действие лицензии Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

Кроме того, Рособрнадзором запрещен прием в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.