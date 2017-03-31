Четыре перехода на Окружной оборудовали светодиодными конструкциями

Четыре светодиодные конструкции установили на участке от микрорайона Чкаловск до микрорайона А. Космодемьянского. На этом отрезке расположены несколько дачных обществ, а движение транспорта довольно интенсивное, так что автомобилистам необходимо заранее снижать скорость, отметили в пресс-службе.

По данным полиции, в прошлом году в ДТП на этом участке Большой Окружной пострадали 8 человек, один из которых впоследствии скончался.