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22:12 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 31 марта

В пятницу в Молдове переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление повышенное, ветер южный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут +13, на градус теплее будет в Бельцах и Оргееве. В Кишиневе, Тирасполе, Леове и Комрате воздух прогреется до 15 градусов, в Кагуле ожидается 15 выше ноля.

В выходные потеплеет. Днем в столице до +19, ночью — пять градусов.

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