Прогноз погоды на 31 марта
В пятницу в Молдове переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление повышенное, ветер южный, слабый до умеренного.
В пятницу в Молдове переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление повышенное, ветер южный, слабый до умеренного.
В Бричанах и Сороках термометры покажут +13, на градус теплее будет в Бельцах и Оргееве. В Кишиневе, Тирасполе, Леове и Комрате воздух прогреется до 15 градусов, в Кагуле ожидается 15 выше ноля.
В выходные потеплеет. Днем в столице до +19, ночью — пять градусов.