Прогноз погоды на 31 марта

В Бричанах и Сороках термометры покажут +13, на градус теплее будет в Бельцах и Оргееве. В Кишиневе, Тирасполе, Леове и Комрате воздух прогреется до 15 градусов, в Кагуле ожидается 15 выше ноля.

В выходные потеплеет. Днем в столице до +19, ночью — пять градусов.