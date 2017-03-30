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30 марта, источник: Известия.Ру

Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в Сент-Луисе

Легендарного музыканта похоронят в его родном городе.

Источник: AP 2017

Легенду американской музыки — певца и гитариста Чака Берри — похоронят 9 апреля в его родном Сент-Луисе штат Миссури.

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Как сообщает телеканал ABC, поклонники смогут отдать дань памяти легендарному музыканту с 8 до 12 часов утра, затем в узком кругу ближайших друзей и родственников пройдет церемония похорон.

Чак Берри умер 18 марта на 91-м году жизни от естественных причин

Он не дожил нескольких недель до выхода своего нового сольного альбома, который он посвятил своей супруге, с которой прожил в браке более 68 лет.

Чак Берри является одним из родоначальников рок-н-ролла. Он родился в 1926 году в Сент-Луисе (штат Миссури). Берри занимает пятое место в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone и является лауреатом премии «Грэмми» за особый вклад в музыку.

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