Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в Сент-Луисе

Как сообщает телеканал ABC, поклонники смогут отдать дань памяти легендарному музыканту с 8 до 12 часов утра, затем в узком кругу ближайших друзей и родственников пройдет церемония похорон.

Он не дожил нескольких недель до выхода своего нового сольного альбома, который он посвятил своей супруге, с которой прожил в браке более 68 лет.