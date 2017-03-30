Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в Сент-Луисе
Легендарного музыканта похоронят в его родном городе.
Легендарного музыканта похоронят в его родном городе.
Легенду американской музыки — певца и гитариста Чака Берри — похоронят 9 апреля в его родном
Как сообщает телеканал ABC, поклонники смогут отдать дань памяти легендарному музыканту с 8 до 12 часов утра, затем в узком кругу ближайших друзей и родственников пройдет церемония похорон.
Он не дожил нескольких недель до выхода своего нового сольного альбома, который он посвятил своей супруге, с которой прожил в браке более 68 лет.
Чак Берри является одним из родоначальников