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30 марта, источник: РИА Новости

Астронавты НАСА завершили работы в открытом космосе

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу завершили работы на внешней поверхности Международной космической станции и благополучно вернулись на МКС, сообщило НАСА.

Источник: Reuters

Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты, успешно завершив все задания по техническому обслуживанию станции.

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В их числе астронавты осуществили подключение и зачехлили переходник PMA-3, а также установили теплозащиту на освободившийся после переноса PMA-3 вакантный стыковочный порт на модуле «Спокойствие».

В ходе этой операции один из четырех чехлов был потерян, но астронавты успешно завершили установку трех из них, а также использовали освободившийся ранее чехол с переходника PMA-3. Помимо выполнения заданий, Пегги Уитсон удалось сегодня установить рекорд по общему пребыванию в открытом космосе женщины-астронавта, который раньше принадлежал американке Суните Уильямс.

Как сообщил ведущий трансляции НАСА, дата следующего планового выхода в открытый космос экипажа МКС, который ранее планировался на 6 апреля, пока не определена.

Ожидается, что его совершат Уитсон, для которой это будет девятый в карьере выход в открытый космос и астронавт ЕКА Тома Песке.

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