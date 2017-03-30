В Гродно и Островце активно растет население

Много пищи для размышлений дает сводная информация Национального статистического комитета в разрезе областей, районов, городов и поселков городского типа.

Если брать по регионам, то в безусловных лидерах Минск. Он уверенно движется к званию двухмиллионника, прирастя за год на 15 тысяч человек. Теперь в столице свыше 1,974 млн жителей. Более чем на 13 тысяч стало больше гомельчан. Отчасти потому, что в границы города был включен поселок Костюковка, где на начало 2016-го проживали 9,9 тысячи человек. Как минимум по 3 тысячи населения прибавили за год Брест и Гродно, 2 тысячи — Могилев, почти 1,5 тысячи — Витебск. И если первые места в списке самых крупных городов страны очевидны — это по-прежнему Минск и Гомель, то за третье место, которое ныне занимает Могилев с 380 тысячами жителей, в недалеком будущем с ним могут поспорить и Витебск (369 тысяч), и особенно Гродно (368 тысяч) с его впечатляющими темпами роста.

Тем временем города-спутники Минска за год доказали, что не зря в свое время получили столь перспективный статус. На демографической кривой все они оказались в плюсе. Кто в большем, кто в меньшем. Скажем, Дзержинск, Заславль и Логойск приросли более чем на 200 человек, а Фаниполь — сразу на 700. Заметно увеличилось население и в Молодечно. Многолюднее стали Столин и Горки, Добруш и Ошмяны, Лунинец и Мядель, Калинковичи и Скидель. Особая ситуация, конечно, с Островцом. Благодаря строительству Белорусской АЭС маленький городок растет на глазах: на начало 2016-го в нем насчитывалось 9,5 тысячи жителей, а сейчас — более 10,2 тысячи. Из всех регионов области именно здесь самая благоприятная ситуация с трудовыми ресурсами: на каждого официально зарегистрированного безработного приходится 17 (!) вакансий. Чем, кстати, не преминула воспользоваться служба занятости Слонимского района. И пригласила на одну из недавних ярмарок вакансий представителей Белэнергостроя, которые познакомили посетителей со списком предлагаемых мест и рассказали об условиях труда. В результате из пришедших примерно сотни человек четверть получили работу именно в Островце. Ирина Тальчук, председатель Островецкого районного Совета депутатов, рассказывает:

— Город у нас молодой и динамично развивающийся. Строятся целые новые микрорайоны! Приезжают новые люди, они обосновываются и заводят свои семьи. Не так давно на новые рабочие места приехали 267 молодых специалистов — педагоги, медики, работники сельского и лесного хозяйства, милиционеры, спасатели… Многие предприятия и организации тоже готовы помочь с общежитием своим работникам. Не так давно открылись новая гимназия, детский сад на 190 мест.

К сожалению, есть у нас целые районы, где людей живет меньше, чем в отдельно взятом Островце, и которые что ни год в демографическом минусе. Допустим, в Россонском районе нынче 9.351 человек, а год назад было 9.517. Краснопольский район потерял за этот срок приблизительно столько же: теперь в нем 9.520 жителей. В Дрибинском спад еще ощутимее: 9.871 человек против 10,1 тысячи в 2016-м. Все эти районы отличает высокий процент сельского населения. Например, в Дрибинском районе сельчан как минимум вдвое больше, чем горожан. И часто это люди в возрасте, пенсионеры… Впрочем, в Россонском райисполкоме замечают: рождаемость в районе стабильно увеличивается.