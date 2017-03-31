Первые поезда «Москва» запустят в подземке в середине апреля

В середине апреля на Таганско-Краснопресненскую линию метро выйдут первые шесть поездов нового поколения «Москва». Пассажиры смогут оценить комфортные и тихие составы со сквозным проходом, широкими дверными проемами и зарядками для гаджетов.

«Поезда будут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии — одной из самых загруженных линий столичного метро. В будний день в среднем по ней ездят около 1,2 миллиона пассажиров — это в полтора раза больше, чем по Кольцевой», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Имя для нового поезда «Москва» выбирали сами горожане на портале mos.ru и в проекте «Активный гражданин».

Поезда новой серии на 15 процентов вместительнее старых — они могут перевозить до двух тысяч человек. У них сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проёмы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30 процентов, а для инвалидных колясок добавили специальные места.

У вагонов новой модификации хорошая шумо- и теплоизоляция, системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон освещают светодиодные лампы, которые вдвое экономичнее обычных. Современная система видеонаблюдения может передавать изображение в ситуационный центр.