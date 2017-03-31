Первые поезда «Москва» запустят в подземке в середине апреля
Шесть современных составов со сквозными вагонами и зарядками для гаджетов выйдут на
Шесть современных составов со сквозными вагонами и зарядками для гаджетов выйдут на
В середине апреля на
«Поезда будут курсировать на
Имя для нового поезда «Москва» выбирали сами горожане на портале mos.ru и в проекте «Активный гражданин».
Поезда новой серии на 15 процентов вместительнее старых — они могут перевозить до двух тысяч человек. У них сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проёмы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30 процентов, а для инвалидных колясок добавили специальные места.
У вагонов новой модификации хорошая шумо- и теплоизоляция, системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон освещают светодиодные лампы, которые вдвое экономичнее обычных. Современная система видеонаблюдения может передавать изображение в ситуационный центр.
Зарядить гаджеты можно будет прямо в пути через
В каждом поезде «Москва» восемь вагонов. В течение 2017 года на