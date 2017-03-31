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12:35 (мск), источник: Аргументы и факты

«Страдания «Мойдодыра». За что травили Корнея Чуковского?

31 марта 1882 года родился Николай Васильевич Корнейчук, ставший известным под псевдонимом Корней Иванович Чуковский.

Источник: РИА "Новости"
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Хорошо ли вы знаете сказки Чуковского?

Автор легендарных сказок «Крокодил», «Мойдодыр», «Тараканище» и многих других — до сих пор остается самым издаваемым в России детским писателем. Однако на пути к безоговорочному признанию и популярности Чуковскому пришлось пройти через серьезные испытания.

Крупская против крокодилов

Травля Чуковского началась с неожиданной и довольно путанной статьи Надежды Константиновны Крупской, опубликованной в газете «Правда» в 1928 году. Корней Иванович к тому времени был уже именитым, востребованным писателем.

В статье под названием «О “Крокодиле” Чуковского» супруга вождя революции писала, что, мол, приучать ребенка болтать всякую чепуху, читать всякий вздор, может быть, и принято в буржуазных семьях. Но это ничего общего не имеет с тем воспитанием, которое должны дать подрастающему поколению в стране победившего пролетариата. И вообще, такая болтовня — неуважение к ребенку. «Я думаю, “Крокодил” ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть», — вынесла Крупская приговор.

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Писатель очень болезненно отреагировал на эту публикацию. В своем дневнике он написал, что узнав о статье Надежды Константиновны, ему стало плохо физически, не говоря уже о моральном состоянии. Впрочем, покаянный ответ Крупской он написал незамедлительно.

«Чуковский» — слово ругательное!

Статьей Крупской дело не ограничилось. Год спустя собрание родителей Кремлевского детского сада приняло резолюцию «Мы призываем к борьбе с «Чуковщиной».

Процесс вылилися в запрет многих сказок Чуковского и оголтелую ругань в прессе

«Чуковщину» ему поминали еще долго. Во время войны, например, критики с новой силой обрушились на писателя за сказку «Одолеем Бармалея».

Кампания, развернутая против Чуковского, по признанию писателя, стала началом самого трагичного периода его жизни.

«Самое имя мое сделалось ругательным словом», — сокрушался писатель.

«Веселая Колхозия» и годы сожалений

Спустя ровно 30 лет после начала травли Чуковский признался в своих дневниках, что покаянное письмо, написанное им Крупской, было ужасной ошибкой в его жизни, о которой он жалеет до сих пор и будет жалеть до конца дней.

Свое послание Крупской он называл «малодушным поступком»

Писал, что его довели до крайней степени нищеты, растерянности. А самое главное, признался, что письмо это он написал не по собственной инициативе.

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«Явился некий искуситель (кажется, его звали Ханин) — и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правоверные книги — причем дал мне заглавие для них “Веселой Колхозии”, — вспоминал Корней Иванович».

Писателя больше всего удручало то, что после этого покаяния многие его друзья, коллеги от него отвернулись. Что решение он принял, по сути, не сам, а под нажимом.

Умер Корней Иванович 28 октября 1969 года на даче в Переделкине, где прожил большую часть жизни. По воспоминаниям современников, при том, то Чуковский был человеком добрым, снисходительным к людям, он так и не смог простить тех, кто его клеймил, травил, лишив на годы возможности и желания писать для детей.

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