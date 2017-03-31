«Страдания «Мойдодыра». За что травили Корнея Чуковского?
31 марта 1882 года родился Николай Васильевич Корнейчук, ставший известным под псевдонимом Корней Иванович Чуковский.
31 марта 1882 года родился Николай Васильевич Корнейчук, ставший известным под псевдонимом Корней Иванович Чуковский.
Автор легендарных сказок «Крокодил», «Мойдодыр», «Тараканище» и многих других — до сих пор остается самым издаваемым в России детским писателем. Однако на пути к безоговорочному признанию и популярности Чуковскому пришлось пройти через серьезные испытания.
Крупская против крокодилов
Травля Чуковского началась с неожиданной и довольно путанной статьи Надежды Константиновны Крупской, опубликованной в газете «Правда» в 1928 году. Корней Иванович к тому времени был уже именитым, востребованным писателем.
В статье под названием «О “Крокодиле” Чуковского» супруга вождя революции писала, что, мол, приучать ребенка болтать всякую чепуху, читать всякий вздор, может быть, и принято в буржуазных семьях. Но это ничего общего не имеет с тем воспитанием, которое должны дать подрастающему поколению в стране победившего пролетариата. И вообще, такая болтовня — неуважение к ребенку. «Я думаю, “Крокодил” ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть», — вынесла Крупская приговор.
Писатель очень болезненно отреагировал на эту публикацию. В своем дневнике он написал, что узнав о статье Надежды Константиновны, ему стало плохо физически, не говоря уже о моральном состоянии. Впрочем, покаянный ответ Крупской он написал незамедлительно.
«Чуковский» — слово ругательное!
Статьей Крупской дело не ограничилось. Год спустя собрание родителей Кремлевского детского сада приняло резолюцию «Мы призываем к борьбе с «Чуковщиной».
«Чуковщину» ему поминали еще долго. Во время войны, например, критики с новой силой обрушились на писателя за сказку «Одолеем Бармалея».
Кампания, развернутая против Чуковского, по признанию писателя, стала началом самого трагичного периода его жизни.
«Самое имя мое сделалось ругательным словом», — сокрушался писатель.
«Веселая Колхозия» и годы сожалений
Спустя ровно 30 лет после начала травли Чуковский признался в своих дневниках, что покаянное письмо, написанное им Крупской, было ужасной ошибкой в его жизни, о которой он жалеет до сих пор и будет жалеть до конца дней.
Писал, что его довели до крайней степени нищеты, растерянности. А самое главное, признался, что письмо это он написал не по собственной инициативе.
«Явился некий искуситель (кажется, его звали Ханин) — и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правоверные книги — причем дал мне заглавие для них “Веселой Колхозии”, — вспоминал Корней Иванович».
Писателя больше всего удручало то, что после этого покаяния многие его друзья, коллеги от него отвернулись. Что решение он принял, по сути, не сам, а под нажимом.
Умер Корней Иванович 28 октября 1969 года на даче в Переделкине, где прожил большую часть жизни. По воспоминаниям современников, при том, то Чуковский был человеком добрым, снисходительным к людям, он так и не смог простить тех, кто его клеймил, травил, лишив на годы возможности и желания писать для детей.