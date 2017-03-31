Имена Ренат и Эльмира выведут из-под запрета

Имена-аббревиатуры не попадут под запрет, следует из поправок к законопроекту , запрещающему родителям называть детей необычными именами. Такие поправки ко второму чтению предложил депутат Айрат Фаррахов («Единая Россия»). В комитете по госстроительству Госдумы «Известиям» рассказали, что они, скорее всего, будут поддержаны.

Необычное имя — преступление или подарок: нужен ли закон о запрете на «позорящие» имена

Думский комитет по госстроительству и законодательству на следующей неделе закончит сбор поправок к законопроекту сенатора Валентины Петренко, которая предложила ограничить родителей в праве выбора имени для ребенка. Согласно внесенному документу, имя не может состоять «из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности». Тогда же автор пояснила, что необычное имя впоследствии может доставить неудобство ребенку.

Депутат Айрат Фаррахов («Единая Россия») внес поправки ко второму чтению, которые исключают запрет на имена-аббревиатуры из законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения порядка присвоения и регистрации имени».

— Такие имена-аббревиатуры распространены в Татарстане. К ним относятся Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира). По данным органов ЗАГС по Республике Татарстан за 2016 год, подобными именами названо более 5 тыс. детей, — пояснил он «Известиям».

Кроме того, парламентарий предложил исправить норму о «ненормативной лексике» на «нецензурную», учитывая, что термин «нецензурная брань» закреплен и в Кодексе об административных правонарушениях, и в законодательстве о СМИ.

Ранее Роскомнадзор уже уточнил, что запрет на использование в СМИ касается четырех нецензурных слов, а также всех «образованных от них языковых единиц».