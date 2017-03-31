Имена Ренат и Эльмира выведут из-под запрета
В Госдуме предлагают не вводить норму, запрещающую называть детей аббревиатурами.
В Госдуме предлагают не вводить норму, запрещающую называть детей аббревиатурами.
Думский комитет по госстроительству и законодательству на следующей неделе закончит сбор поправок к законопроекту сенатора Валентины Петренко, которая предложила ограничить родителей в праве выбора имени для ребенка. Согласно внесенному документу, имя не может состоять «из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности». Тогда же автор пояснила, что необычное имя впоследствии может доставить неудобство ребенку.
Депутат Айрат Фаррахов («Единая Россия») внес поправки ко второму чтению, которые исключают запрет на
— Такие
Кроме того, парламентарий предложил исправить норму о «ненормативной лексике» на «нецензурную», учитывая, что термин «нецензурная брань» закреплен и в Кодексе об административных правонарушениях, и в законодательстве о СМИ.
Ранее Роскомнадзор уже уточнил, что запрет на использование в СМИ касается четырех нецензурных слов, а также всех «образованных от них языковых единиц».
В первоначальной редакции речь шла только о запрете на ранги и должности. Нельзя будет использовать в имени и знаки препинания, исключение будет сделано для дефиса. Также под запрет попадут сочетания букв и цифр — например, «Сергей 2».
Представители региональных загсов уже высказались в поддержку законопроекта. В ходе заседания рабочей группы в начале февраля отмечалось, что в последние годы в России встречались самые неожиданные имена: Шерлок Тугарин, Джан Данко, Князь, Медмия (в честь Дмитрия Медведева), Единая Россия, Влапунал (Владимир Путин наш лидер).
Член комитета Ирина Белых («Единая Россия») сказала «Известиям», что поправки будут обсуждаться сначала на заседании комитета, а затем на пленарном заседании Госдумы. Она подчеркнула, что при разработке поправок важно учитывать традиции и многонациональность страны. Кроме того, необходимо соблюсти баланс между правами родителей и правами ребенка.
— Закон должен быть понятен в любом уголке страны, — отметила она.
Также ко второму чтению в проекте могут появиться новые правила присвоения фамилий детям. Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») сообщил, что группа депутатов предлагает разрешить давать детям двойную фамилию, состоящую из двух родительских. Сейчас это возможно, только если супруги уже «объединили» фамилии. Если поправку одобрят, ребенок может стать
Рассмотрение законопроекта во втором чтении может состояться уже в конце апреля.