В Петербурге на выставке представят свыше 150 работ Сальвадора Дали

Источник: AP 2017

Открытие выставки «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» состоится в пятницу. «Сальвадор Дали — один из главных художников, определивших развитие искусства XX века, был бесконечно парадоксален, как и сам XX век. Моментально узнаваемый и ни на кого не похожий, он навсегда вошел не только в историю изобразительного искусства, но также и в историю дизайна, моды, театра, кинематографа и литературы. Ему удалось отразить в своем творчестве чуть ли не все великие идеи и противоречия своего времени», — говорится в сообщении музея.

В Санкт-Петербурге впервые будет демонстрироваться такая масштабная экспозиция, включающая более 150 живописных и графических работ Дали, предоставленных фондом «Гала — Сальвадор Дали» в Фигерасе (Каталония, Испания) и другими музейными и частными собраниями. Выставка позволит проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая его обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х годах. Наиболее ранние произведения, представленные на выставке, — сюрреалистические пейзажи 1934−1937 годов. «Дали изображает пустынные ландшафты Ампурдана и внедряет в них различные фигуры и элементы. Их загадочные сочетания напоминают сновидения, а возможно, открывают нам содержание бессознательного художника, которое тот посредством своего “параноидально-критического метода” высвобождает из-под гнета логики и рассудка и переносит в живопись. На выставке будет представлена одна из самых интересных работ этого периода — “Пейзаж с загадочными элементами” (1934 год)», — отмечают организаторы.

Сразу после своего разрыва с сюрреалистами в начале 1940-х годов Дали провозглашает возврат к классицизму и выступает в защиту ценностей Ренессанса

В 1945 году он создает серию иллюстраций к автобиографии Бенвенуто Челлини, одного из самых известных представителей флорентийского Ренессанса.

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