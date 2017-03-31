В Петербурге на выставке представят свыше 150 работ Сальвадора Дали
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Более 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали будут представлены на выставке в Музее Фаберже в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Более 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали будут представлены на выставке в Музее Фаберже в
Открытие выставки «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» состоится в пятницу.
«Сальвадор Дали — один из главных художников, определивших развитие искусства XX века, был бесконечно парадоксален, как и сам XX век. Моментально узнаваемый и ни на кого не похожий, он навсегда вошел не только в историю изобразительного искусства, но также и в историю дизайна, моды, театра, кинематографа и литературы. Ему удалось отразить в своем творчестве чуть ли не все великие идеи и противоречия своего времени», — говорится в сообщении музея.
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Выставка позволит проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая его обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х годах.
Наиболее ранние произведения, представленные на выставке, — сюрреалистические пейзажи 1934−1937 годов. «Дали изображает пустынные ландшафты Ампурдана и внедряет в них различные фигуры и элементы. Их загадочные сочетания напоминают сновидения, а возможно, открывают нам содержание бессознательного художника, которое тот посредством своего “параноидально-критического метода” высвобождает
В 1945 году он создает серию иллюстраций к автобиографии Бенвенуто Челлини, одного из самых известных представителей флорентийского Ренессанса.
Эти иллюстрации, выполненные акварелью и чернилами на бумаге, будут показаны на выставке. Еще одним масштабным проектом Дали, направленным на осмысление памятников классического европейского искусства и литературы, является его серия иллюстраций к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Дали приступил к этой работе в 1950 году и завершил ее через два года, выполнив 102 иллюстрации в различных техниках, используя акварель, гуашь, сангину и чернила. Между 1959 и 1963 годами 100 из них были воспроизведены в технике фотогравюры. Все 100 иллюстраций, вошедших в итоговую серию, можно будет увидеть на выставке.
Также на экспозиции будут представлены произведения, выполненные Дали в начале 1980-х годов и посвященные другому великому мастеру Ренессанса — Микеланджело Буонарроти. Среди созданных в это время работ — «Геологическое Эхо. Пьета» (1982 год), «По мотивам “Головы Джулиано Медичи” Микеланджело» (1982 год).
Выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» будет открыта для посетителей с 1 апреля по 2 июля 2017 года.