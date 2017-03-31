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02:29 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге на выставке представят свыше 150 работ Сальвадора Дали

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Более 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали будут представлены на выставке в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге

Источник: AP 2017

Открытие выставки «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» состоится в пятницу.

«Сальвадор Дали — один из главных художников, определивших развитие искусства XX века, был бесконечно парадоксален, как и сам XX век. Моментально узнаваемый и ни на кого не похожий, он навсегда вошел не только в историю изобразительного искусства, но также и в историю дизайна, моды, театра, кинематографа и литературы. Ему удалось отразить в своем творчестве чуть ли не все великие идеи и противоречия своего времени», — говорится в сообщении музея.

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В Санкт-Петербурге впервые будет демонстрироваться такая масштабная экспозиция, включающая более 150 живописных и графических работ Дали, предоставленных фондом «Гала — Сальвадор Дали» в Фигерасе (Каталония, Испания) и другими музейными и частными собраниями.

Выставка позволит проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая его обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х годах.

Наиболее ранние произведения, представленные на выставке, — сюрреалистические пейзажи 1934−1937 годов. «Дали изображает пустынные ландшафты Ампурдана и внедряет в них различные фигуры и элементы. Их загадочные сочетания напоминают сновидения, а возможно, открывают нам содержание бессознательного художника, которое тот посредством своего “параноидально-критического метода” высвобождает из-под гнета логики и рассудка и переносит в живопись. На выставке будет представлена одна из самых интересных работ этого периода — “Пейзаж с загадочными элементами” (1934 год)», — отмечают организаторы.

Сразу после своего разрыва с сюрреалистами в начале 1940-х годов Дали провозглашает возврат к классицизму и выступает в защиту ценностей Ренессанса

В 1945 году он создает серию иллюстраций к автобиографии Бенвенуто Челлини, одного из самых известных представителей флорентийского Ренессанса.

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Эти иллюстрации, выполненные акварелью и чернилами на бумаге, будут показаны на выставке. Еще одним масштабным проектом Дали, направленным на осмысление памятников классического европейского искусства и литературы, является его серия иллюстраций к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Дали приступил к этой работе в 1950 году и завершил ее через два года, выполнив 102 иллюстрации в различных техниках, используя акварель, гуашь, сангину и чернила. Между 1959 и 1963 годами 100 из них были воспроизведены в технике фотогравюры. Все 100 иллюстраций, вошедших в итоговую серию, можно будет увидеть на выставке.

Также на экспозиции будут представлены произведения, выполненные Дали в начале 1980-х годов и посвященные другому великому мастеру Ренессанса — Микеланджело Буонарроти. Среди созданных в это время работ — «Геологическое Эхо. Пьета» (1982 год), «По мотивам “Головы Джулиано Медичи” Микеланджело» (1982 год).

Выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» будет открыта для посетителей с 1 апреля по 2 июля 2017 года.

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