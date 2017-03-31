Фестиваль туризма стартует в Ростове-на-Дону 31 марта
Международный фестиваль туризма «Мир без границ» стартует на Дону в пятницу, 31 марта.
Международный фестиваль туризма «Мир без границ» стартует на Дону в пятницу, 31 марта.
Гостям праздника предложат насыщенную программу с посещением
Известно, что на фестивале будет более 20 презентаций ведущих туроператоров, в том числе презентация проекта «Дни Крыма».
Фестиваль открылся в выставочном центре «Донэкспоцентр» (павильон № 1).
Вход свободный. Регистрация посетителей в холле выставочного павильона.