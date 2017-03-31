Фестиваль туризма стартует в Ростове-на-Дону 31 марта

Гостям праздника предложат насыщенную программу с посещением мастер-классов от донских ремесленников и дегустацией донских деликатесов и напитков. Как уточнили в пресс-службе правительства РО, фестиваль продлится два дня и 1 апреля гости смогут принять участие в розыгрышах туристических призов.

Известно, что на фестивале будет более 20 презентаций ведущих туроператоров, в том числе презентация проекта «Дни Крыма».

Фестиваль открылся в выставочном центре «Донэкспоцентр» (павильон № 1).

Вход свободный. Регистрация посетителей в холле выставочного павильона.