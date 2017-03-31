SpaceX впервые повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при запуске

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-10. Первая ступень носителя уже побывала в космосе в апреле прошлого года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Летом прошлого года люксембургская SES подписала с этой американской компанией под руководством Илона Маска соглашение, которое предусматривает применение уже запускавшейся в космос первой ступени носителя Falcon 9 для вывода на орбиту спутника связи. Телекоммуникационный многоцелевой спутник SES-10 будет выведен на геостационарную орбиту, чтобы расширить возможности SES в Южной Америке.

SpaceX разработала и успешно применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашютов.

Данный способ учитывает вероятность того, что у ракеты может не хватить топлива для захода на приземление на суше. Функция посадочной площадки выполняет специальная морская платформа, которая управляется дистанционно и направляется в заданный квадрат акватории.