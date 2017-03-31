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02:00 (мск), источник: ТАСС

SpaceX впервые повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при запуске

Первая ступень уже побывала в космосе в апреле 2016 года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа МКС.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-10. Первая ступень носителя уже побывала в космосе в апреле прошлого года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Таким образом SpaceX впервые повторно использовала первую ступень ракеты для доставки аппарата на орбиту Земли.

Ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села на морскую платформу в Атлантическом океане

Об этом сообщили представители американской компании SpaceX.

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Летом прошлого года люксембургская SES подписала с этой американской компанией под руководством Илона Маска соглашение, которое предусматривает применение уже запускавшейся в космос первой ступени носителя Falcon 9 для вывода на орбиту спутника связи. Телекоммуникационный многоцелевой спутник SES-10 будет выведен на геостационарную орбиту, чтобы расширить возможности SES в Южной Америке.

SpaceX разработала и успешно применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашютов.

Данный способ учитывает вероятность того, что у ракеты может не хватить топлива для захода на приземление на суше. Функция посадочной площадки выполняет специальная морская платформа, которая управляется дистанционно и направляется в заданный квадрат акватории.

Компании Маска удавалось восемь раз возвращать на Землю отработанные ступени Falcon 9

В последний раз это произошло в феврале после вывода на орбиту корабля Dragon с грузом для МКС. Но повторных запусков таких носителей до сих пор не производилось. Как заявила ранее президент SpaceX Гуинн Шотуэлл, компания рассчитывает осуществить шесть пусков первых ступеней ракеты Falcon 9, побывавших в космосе.

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