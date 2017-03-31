Вечер памяти Беллы Ахмадулиной пройдет в Доме кино 5 апреля

«В этом году исполняется 80 лет со дня ее рождения, и этому юбилею посвящен большой концерт-приношение “Я знаю истину простую…”», — сообщил представитель союза.

Отмечается, что в рамках мероприятия прозвучат стихи, песни и романсы на произведения поэтессы, фрагменты прозы и писем, ее стихи о Грузии и переводы с грузинского