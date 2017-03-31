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04:22 (мск), источник: Мослента

Вечер памяти Беллы Ахмадулиной пройдет в Доме кино 5 апреля

Вечер памяти столичной поэтессы Беллы Ахмадулиной пройдет в Доме кино в Москве 5 апреля. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Источник: Агентство «Москва»

«В этом году исполняется 80 лет со дня ее рождения, и этому юбилею посвящен большой концерт-приношение “Я знаю истину простую…”», — сообщил представитель союза.

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