Вечер памяти Беллы Ахмадулиной пройдет в Доме кино 5 апреля
Вечер памяти столичной поэтессы Беллы Ахмадулиной пройдет в Доме кино в Москве 5 апреля. Об этом агентству «Москва» сообщили в
Вечер памяти столичной поэтессы Беллы Ахмадулиной пройдет в Доме кино в Москве 5 апреля. Об этом агентству «Москва» сообщили в
«В этом году исполняется 80 лет со дня ее рождения, и этому юбилею посвящен большой
Декламировать и петь будет Лариса Новосельцева под аккомпонимент скрипки Михаила Червинского и фортепиано в исполнении Светланы Новосельцевой. Борис Мессерер произнесет речь в память о своей покойной супруге.