Приморье на выходных накроют дожди, местами со снегом

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

В предстоящие выходные в Приморье погода будет переменчивой. В субботу, 1 апреля, атмосферные фронты вызовут небольшие дожди, а в воскресенье, 2 апреля, регион накроет циклон, который принесет новые осадки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

«Днем в субботу, 1 апреля, атмосферные фронты вызовут небольшие дожди. Будет тепло, ночью −1…+4°С, в горных районах до -8°С, днем от +5 до +13°С», — уточнил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

В воскресенье над Приморьем пройдет новый циклон. Ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами со снегом. Ночная температура существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +6..+14°С.

Во Владивостоке в субботу, 1 апреля, ожидается погода с переменной облачностью, возможны небольшие осадки. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем +5…+8°C, в пригороде до +10°C.

В воскресенье, 2 апреля, без осадков. При южном ветре температура воздуха составит ночью 0 +2°C, днем до +9°C.