Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: в РФ воссоздали разбившийся Ту-154 и узнали причину трагедии
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
9В тени стены
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
03:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в России разработали лекарство против устойчивого туберкулеза

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Препарат против устойчивой формы туберкулеза создали в России, лекарство прошло клинические испытания и в следующем году появится в продаже, пишет газета «Известия» в пятницу.

Источник: Reuters

«В России создали лекарство против устойчивого туберкулеза. Препарат прошел клинические испытания, в 2018 году он появится в продаже», — говорится в материале издания.

Читайте также
Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака

Газета уточняет, что лекарство разработано для больных туберкулезом, у которых наблюдается множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), когда бактерии нельзя побороть стандартными популярными препаратами.

Как пишет газета, разработчиком препарата является российская компания «Инфектекс». Сейчас начата регистрация в госреестре лекарственных средств. Препарат прошел испытание на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в клинических центрах России.

Отмечается, что эффективность лечения составила 80%, также лекарство продемонстрировало свою безопасность и хорошую переносимость.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Киев может предоставить РФ информацию по делу Вороненкова
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ узнали о начале прокурорской проверки РЖД
Экс-кандидат в президенты США сообщил о хакерских атаках из РФ
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь