СМИ: в России разработали лекарство против устойчивого туберкулеза

«В России создали лекарство против устойчивого туберкулеза. Препарат прошел клинические испытания, в 2018 году он появится в продаже», — говорится в материале издания.

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Газета уточняет, что лекарство разработано для больных туберкулезом, у которых наблюдается множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), когда бактерии нельзя побороть стандартными популярными препаратами.

Как пишет газета, разработчиком препарата является российская компания «Инфектекс». Сейчас начата регистрация в госреестре лекарственных средств. Препарат прошел испытание на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в клинических центрах России.

Отмечается, что эффективность лечения составила 80%, также лекарство продемонстрировало свою безопасность и хорошую переносимость.