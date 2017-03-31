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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Расписание электричек меняется во Владивостоке с 1 апреля

Пригородные электрички Владивостока начинают работать по летнему расписанию, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

№ 6309, сообщением «Владивосток — Кипарисово». Отправление в 09.30 по выходным и праздничным дням. Прибытие в Кипарисово в 10.57.

Специально для ликвидации дневного перерыва в движении электропоездов в пригородной зоне для удобства жителей южной части края и санаторно-курортной зоны Владивостока вводится дневной маршрут № 6312, сообщением «Кипарисово — Владивосток». Отправление в 15.00 ежедневно. Прибытие во Владивосток в 16.29.

№ 6304 «Раздольное — Владивосток». Отправление в 17.35 ежедневно. Прибытие во Владивосток в 19.19.

Продлены маршруты и изменены дни курсирования следующим пригородным электропоездам:

№ 6461/6460, сообщением «Владивосток-Партизанск- Находка-Тихоокеанская», курсирует ежедневно.

Отправление в 07.23. Прибытие в Партизанск в 11.10, на станцию «Тихоокеанская» в 12.34.

№ 6303, сообщением «Третья Рабочая — Кипарисово». Отправление в 08.17, ежедневно. С 1 апреля данный маршрут продлевается до станции «Раздольное». Прибытие в Раздольное в 09.55.

№ 6325, сообщением «Владивосток — Надеждинская». Отправление в 16:25, ежедневно. С 1 апреля маршрут продлевается до станции «Кипарисово». Прибытие в Кипарисово в 17.53.

во Владивосток:

№ 6310, сообщением «Кипарисово — Владивосток». Отправление в 12.30 по выходным и праздничным дням. Прибытие во Владивосток в 13.59.

№ 6326, сообщением «Надеждинская-Третья Рабочая». С 1 апреля данный электропоезд следует по маршруту «Кипарисово- Третья Рабочая». Отправление от станции «Кипарисово» в 18.28, от станции «Надеждинская» в 18.54. Прибытие к платформе «Третья Рабочая» в 19.53.

№ 6459/6482, сообщением «Тихоокеанская-Партизанск- Владивосток». Отправление от станции «Тихоокеанская» в 16.07 ежедневно. Прибытие в Партизанск в 17/20, во Владивосток в 21/17.

C 22 апреля вводятся следующие дополнительные поезда:

-№ 6301, экспресс сообщением «Владивосток-Кипарисово». Отправление ежедневно в 07.40. От станции «Вторая Речка» до станции «Угольная» следует без остановок.

-№ 6357, экспресс сообщением «Владивосток-Раздольное». Отправление по выходным и праздничным дням в 08.00. От станции «Вторая Речка» до станции «Угольная» следует без остановок. Без остановок на станциях «Амурский залив» и «Совхозная».

-№ 6311, сообщением «Владивосток-Кипарисово». Отправление ежедневно в 08.30.

-№ 6302, сообщением «Кипарисово-Владивосток». Отправление ежедневно в 16.40.

-№ 6382, экспресс сообщением «Кипарисово- Владивосток». Отправление ежедневно в 19:35. Следует без остановок на станциях «Совхозная», «Амурский залив» и от станции «Угольная» до станции «Вторая Речка», сообщает «Экспресс Приморья».

Михаил Грач.

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