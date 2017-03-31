Лубченко написал «Молитву о Владивостоке»

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

Экс-худрук Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко опубликовал в сети видео на свое сочинение «Молитва о Владивостоке» в исполнении женского хора Приморской Митрополии, сообщает ИА PrimaMedia, ссылаясь на официальное сообщение Лубченко в соцсетях.

«Молитва о Владивостоке» — не совсем точное название сочинения, но по сути — правильное.

Прошлой зимой я впервые побывал в Храме Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы на ул. Гамарника, где настоятелем является мой друг — замечательный человек, огромный труженик и настоящий священник, отец Дмитрий Георгиевич Винокуров. Храм удивил своей простой и благодатной атмосферой, при этом, фактически располагается в стенах бывшего советского кинотеатра, построенного в сталинскую эпоху. В нём работает дивная воскресная школа, где детям рассказывают о русских поэтах, композиторах, полководцах, писателях, артистах, — пишет Антон Лубченко.

По его словам, ему захотелось написать что-то маленькое и светлое для приходского хора храма, очень простое, способное стать частью обиходных служб. Он обратился к настоятелю с просьбой посоветовать подходящий текст. Отец Дмитрий, долго не раздумывая, сказал: «А ты знаешь Тропарь во славу нашей Порт-Артурской иконы? Она является нашим православным символом Приморья, хранительницей Владивостока».

— Так и родился этот маленький хоровой опус. Хочу надеяться, что он не испортил текста молитвы, а лишь придал ему ещё одну ипостась. Желаю всем сердцем этому городу процветания и любви. С Владивостоком связан уже почти 5 лет, он стал таким же родным и любимым, как Москва, Петербург, Харьков или Берлин: один из тех городов, где я абсолютно точно — дома, что бы не происходило, — подытожил композитор.

Напомним, следственные органы несколько раз возбуждали в отношении Антона Лубченко уголовные дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Поводом стали «двойные» выплаты штатным сотрудникам театра. Художественному руководителю балетной труппы Айдару Ахметову было выплачено вознаграждение за услуги, которые предусматриваются его должностными инструкциями, в размере 310 тысяч рублей. Позже следствие посчитало, что Лубченко незаконно выплатил тому же Ахметову свыше 1,7 млн рублей.

О ходе расследования этого дела, ни официальные органы, ни сам Лубченко почти ничего не говорят. В конце августа 2016 года стал известно лишь, что бывший худрук ПТОиБ находится под домашним арестом во Владивостоке.