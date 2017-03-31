Лубченко написал «Молитву о Владивостоке»
По словам
По словам
Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.
«Молитва о Владивостоке» — не совсем точное название сочинения, но по сути — правильное.
Прошлой зимой я впервые побывал в Храме
По его словам, ему захотелось написать
— Так и родился этот маленький хоровой опус. Хочу надеяться, что он не испортил текста молитвы, а лишь придал ему ещё одну ипостась. Желаю всем сердцем этому городу процветания и любви. С Владивостоком связан уже почти 5 лет, он стал таким же родным и любимым, как Москва, Петербург, Харьков или Берлин: один из тех городов, где я абсолютно точно — дома, что бы не происходило, — подытожил композитор.
Напомним, следственные органы несколько раз возбуждали в отношении Антона Лубченко уголовные дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Поводом стали «двойные» выплаты штатным сотрудникам театра. Художественному руководителю балетной труппы Айдару Ахметову было выплачено вознаграждение за услуги, которые предусматриваются его должностными инструкциями, в размере 310 тысяч рублей. Позже следствие посчитало, что Лубченко незаконно выплатил тому же Ахметову свыше 1,7 млн рублей.
О ходе расследования этого дела, ни официальные органы, ни сам Лубченко почти ничего не говорят. В конце августа 2016 года стал известно лишь, что бывший худрук ПТОиБ находится под домашним арестом во Владивостоке.