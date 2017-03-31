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05:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Новый центр работы с населением откроется в Хабаровске

Центр работы с населением появится в Южном микрорайоне Хабаровска.

Местные жители неоднократно заявляли о том, что им необходимо подобное учреждение. Сейчас ближайшие к ним центры находятся на Красной Речке и Пятой площадке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Особенно много обращений поступало от пожилых людей, районного совета ветеранов. И мэр Хабаровска Александр Соколов принял решение о выделении здания по улице Суворова, 63 (ранее там располагалось кафе “Глория”). Место очень удобное, рядом автобусная остановка, и мы надеемся, что жителям придется по душе. В этом году начнем ремонт помещения, а открытие запланировано в 2018 году к юбилею нашего города», — рассказала начальник городского управления социальной работы с населением Наталья Чечелева.

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