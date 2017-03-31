Очередную партию россиян-гастарбайтеров из Приморья не пустили в Южную Корею
Более 20 человек не смогли доказать, что они туристы.
Более 20 человек не смогли доказать, что они туристы.
Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.
Отказ во въезде на территорию Республики Корея получили 23 гражданина РФ, под видом туристов пытавшиеся проникнуть в страну для трудоустройства через аэропорт Инчхон. Большинство нарушителей миграционного законодательства принимающей стороны прибыло из Владивостока и Новосибирска. По словам представителя посольства РФ в Сеуле, все они уже должны вернуться домой, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщает корейская пресса, трое не пропущенных россиян прибыли в Инчхон авиалиниями компаний Ethihad, Turkish Airlines и Asiana, остальные прилетели в Страну утренней свежести рейсами S7 из столицы Приморья и Новосибирска.
В консульском отделе посольства РФ в Республике Корея (Сеул) подчеркивают, что все получившие отказ во въезде россияне — нарушители миграционного законодательства принимающей стороны.
— Ситуация типичная: при интервью, которое проводили сотрудники миграционной службы Республики Кореи, выяснилось, что в каждом случае заявленные цели поездки (туристические) не соответствуют действительности.
По состоянию на 30 марта в аэропорту находилось 23 россиянина, которым отказали во въезде в Республику Корея. Все они прибыли разными рейсами в разное время. Откуда точно прибыл каждый из не пропущенных, у нас данных нет, — рассказал
Он пояснил, что миграционные власти Кореи в случаях непропуска россиян информируют об этом только авиакомпании. Если подключается посольство РФ, значит к ним обратился
— В этот раз к нам обратился родственник одного из лжетуристов. Вчера посольство общалось с представителем авиакомпании S7, который затем направился в аэропорт, чтобы решить вопрос об отправке россиян домой. Скорее всего, все 23 человека на настоящий момент уже вернулись в Россию, — отметил Чехлань, добавив, что самую точную информацию смогут назвать только в авиакомпаниях.
В представительстве S7 Airlines во Владивостоке корреспонденту агентства ответили, что не владеют информацией о сроках возвращения граждан РФ через столицу Приморья.