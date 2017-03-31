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04:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Очередную партию россиян-гастарбайтеров из Приморья не пустили в Южную Корею

Более 20 человек не смогли доказать, что они туристы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

Отказ во въезде на территорию Республики Корея получили 23 гражданина РФ, под видом туристов пытавшиеся проникнуть в страну для трудоустройства через аэропорт Инчхон. Большинство нарушителей миграционного законодательства принимающей стороны прибыло из Владивостока и Новосибирска. По словам представителя посольства РФ в Сеуле, все они уже должны вернуться домой, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщает корейская пресса, трое не пропущенных россиян прибыли в Инчхон авиалиниями компаний Ethihad, Turkish Airlines и Asiana, остальные прилетели в Страну утренней свежести рейсами S7 из столицы Приморья и Новосибирска.

В консульском отделе посольства РФ в Республике Корея (Сеул) подчеркивают, что все получившие отказ во въезде россияне — нарушители миграционного законодательства принимающей стороны.

— Ситуация типичная: при интервью, которое проводили сотрудники миграционной службы Республики Кореи, выяснилось, что в каждом случае заявленные цели поездки (туристические) не соответствуют действительности.

По состоянию на 30 марта в аэропорту находилось 23 россиянина, которым отказали во въезде в Республику Корея. Все они прибыли разными рейсами в разное время. Откуда точно прибыл каждый из не пропущенных, у нас данных нет, — рассказал пресс-секретарь посольства Даниил Чехлань.

Он пояснил, что миграционные власти Кореи в случаях непропуска россиян информируют об этом только авиакомпании. Если подключается посольство РФ, значит к ним обратился кто-то из самих «отказников» или их родственники.

— В этот раз к нам обратился родственник одного из лжетуристов. Вчера посольство общалось с представителем авиакомпании S7, который затем направился в аэропорт, чтобы решить вопрос об отправке россиян домой. Скорее всего, все 23 человека на настоящий момент уже вернулись в Россию, — отметил Чехлань, добавив, что самую точную информацию смогут назвать только в авиакомпаниях.

В представительстве S7 Airlines во Владивостоке корреспонденту агентства ответили, что не владеют информацией о сроках возвращения граждан РФ через столицу Приморья.

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