В Свердловской области отменили плату за содержание детей в детских садах через банк
Прокуратура Шалинского района Свердловской области проверила соблюдение законодательства об образовании при взимании платы за содержание детей в детских садах.
Прокуратура Шалинского района Свердловской области проверила соблюдение законодательства об образовании при взимании платы за содержание детей в детских садах.
Как выяснилось, между всеми дошкольными образовательными организациями Шалинского городского округа и родителями были заключены договоры, согласно которым, местные жители, чьи дети ходят в детсад, должны были вносить ежемесячную родительскую плату через отделения одного из банков. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, при этом финансовое учреждение установило комиссионное вознаграждение за прием платежей у физических лиц в размере до 2% от суммы перевода.
Иных способов оплаты за содержание ребенка в детском соду предусмотрено не было.
Между тем, родители обязаны оплачивать только содержание детей в дошкольной образовательной организации, иные расходы они нести не обязаны.
По результатам проверки главе Шалинского городского округа внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений.
В результате органом местного самоуправления принято решение о введении с 1 апреля возможности родителям вносить плату за содержание ребенка непосредственно в кассу конкретного детского сада без
Таким образом, права родителей более тысячи воспитанников детсадов на законное взимание платы за содержание ребенка восстановлены.