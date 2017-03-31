В Свердловской области отменили плату за содержание детей в детских садах через банк

Как выяснилось, между всеми дошкольными образовательными организациями Шалинского городского округа и родителями были заключены договоры, согласно которым, местные жители, чьи дети ходят в детсад, должны были вносить ежемесячную родительскую плату через отделения одного из банков. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, при этом финансовое учреждение установило комиссионное вознаграждение за прием платежей у физических лиц в размере до 2% от суммы перевода.

Иных способов оплаты за содержание ребенка в детском соду предусмотрено не было.

Между тем, родители обязаны оплачивать только содержание детей в дошкольной образовательной организации, иные расходы они нести не обязаны.

По результатам проверки главе Шалинского городского округа внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений.

В результате органом местного самоуправления принято решение о введении с 1 апреля возможности родителям вносить плату за содержание ребенка непосредственно в кассу конкретного детского сада без каких-либо дополнительных расходов.

Таким образом, права родителей более тысячи воспитанников детсадов на законное взимание платы за содержание ребенка восстановлены.