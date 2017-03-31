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04:48 (мск), источник: АиФ Иркутск

«Байкал-данс — 2017» пройдет в Иркутске 1—2 апреля

Около 500 танцоров примут участие в фестивале.

В Иркутске во ДС «Труд» 1—2 апреля пройдет XXIV Международный фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс — 2017». О деталях мероприятия в пресс-центре «АиФ-Иркутск» рассказали организаторы.

В этом году оценивать спортивное мастерство танцевальных дуэтов будут ведущие специалисты в области танцевального спорта из восьми стран — Италии, Польши, Сербии, Македонии, Нидерландов, Китая, Молдовы и России.

«Фестиваль танцевального спорта “Байкал-данс” давно уже стал визитной карточкой не только Иркутской области, но и России в целом. Фестиваль пользуется большой популярностью и всегда проходит на высоком уровне. Каждый год на фестиваль приезжают сильнейшие танцевальные пары из разных городов России, которые демонстрируют на паркете высочайший уровень профессионального мастерства», — отметил министр спорта Приангарья Илья Резник.

В зависимости от возраста и спортивного мастерства, в 2017 году спортсмены будут оспаривать первенство в 23 категориях по латиноамериканской и европейской программам. Сейчас для участия в фестивале завялено около 500 танцевальных пар из Бурятии, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, Иркутской области и Москвы. Гостями фестиваля станут двукратные чемпионы мира по европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова.

Кроме того, в рамках «Байкал-данса-2017», по словам директора мероприятия Виктора Белобородова, 1 апреля в первой половине дня в десятый раз пройдет фестиваль бального танца «Хрустальные ступени» для начинающих. В нем поучаствуют 500 танцоров из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Черемхово.

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