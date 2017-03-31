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04:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Общественная экологическая комиссия провела рейд в Усольском районе

Общественная экологическая комиссия при администрации Усольского района провела первый рейд в отдалённом селе Тальяны.

Активисты обсудили также проблемы, связанные с несанкционированными свалками, контролем за санитарной очисткой леса после вырубок и лесовосстановлением. Об этом 30 марта 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

В состав экологической комиссии Общественного совета при администрации Усольского района вошли местные жители. Они озабочены варварской вырубкой леса вокруг села. Лесозаготовители вывозят древесину, бросают на месте отходы, которые потом горят. Тяжелая техника разрушает почву, разбивает местные дороги. В Тальянах члены экологической комиссии поговорили с местными жителями, проверили окрестные пилорамы, зафиксировали нарушения, записали номера машин, вывозящих круглый лес.

«До конца года мы объездим все населённые пункты и не один раз. Власти Усольского района нам помогают, выделяют технику, чтобы проехать на деляны, — рассказывает руководитель общественной экологической комиссии, председатель Иркутской региональной общественной организации “Достояние Сибири” Сергей Ганнутин. — Наша задача состоит в том, чтобы навести порядок в районе, разъяснить людям, что нельзя лес превращать в свалку». Экологическая комиссия начала агитировать местное население заключить договор на вывоз мусора.

Экологическая комиссия сотрудничает с общественным советом при министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, с правоохранительными органами и местными администрациями. Решение о создании экологической общественной комиссии было принято в конце января по итогам II Гражданского форума, который прошёл в Усольском районе. В состав комиссии вошли руководители экологических отрядов и движений из разных сел и деревень, местные активные жители.

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