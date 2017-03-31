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05:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики пообещали красноярцам теплые и дождливые выходные

При этом в начале следующей недели возможны ночные заморозки.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на выходных установится теплая погода с осадками. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра.

В пятницу, 31 марта, воздух прогреется до +10°C. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Средняя скорость ветра составит около 4 м/с, однако в центральных и южных районах Красноярского края возможны порывы до 27 м/с.

В субботу, 1 апреля, столбик термометра поднимется до отметки +14°C, а по данным Gismeteo.ru — до +19°C. Небо также затянет облаками. Возможен небольшой дождь. Ветер стихнет до 3 м/с.

В воскресенье, 2 апреля, на улицах Красноярска похолодает до +6…+9°C. Как и в предыдущие дни, синоптики прогнозируют переменную облачность и осадки. Скорость ветра немного усилится — до 4 м/с.

По данным метеорологов, начало и середина следующей недели будут прохладными. По ночам возможны заморозки. Весеннее тепло вернется в Красноярск только к выходным.

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