По Красноярску снова начнет курсировать автобус № 40

С 1 апреля по выходным и праздничным дням в Красноярске возобновляется работа автобусного маршрута № 40, сообщили в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

Пока введено временное расписание, которое будет действительно лишь до 14 апреля. Оно будет размещено на конечных остановках и в автобусах, следующих по данному маршруту.

С 1 по 14 апреля автобус № 40 будет курсировать с остановки «Предмостная площадь» в 8:40 утра, затем в 10:04, в 12:00, 14:20 и в 15:44. С остановки «Полигон» движение автобуса будет осуществляться в 9:22 утра, в 10:46, 12:42, 15:02 и в 16:26.

Напомним, что уточнить информацию о движении транспорта можно на официальном сайте «Красноярскгортранса», а также по телефону диспетчерской: (391) 256−84−00 и в call-центре: 223−55−56 .