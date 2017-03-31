Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Леонид Филатов: трагическая судьба любимца советских женщин
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: в РФ воссоздали разбившийся Ту-154 и узнали причину трагедии
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
05:34 (мск), источник: Newslab.ru

По Красноярску снова начнет курсировать автобус № 40

Пока введено временное расписание, которое будет действительно лишь до 14 апреля.

Источник: РИА "Новости"

С 1 апреля по выходным и праздничным дням в Красноярске возобновляется работа автобусного маршрута № 40, сообщили в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

Пока введено временное расписание, которое будет действительно лишь до 14 апреля. Оно будет размещено на конечных остановках и в автобусах, следующих по данному маршруту.

С 1 по 14 апреля автобус № 40 будет курсировать с остановки «Предмостная площадь» в 8:40 утра, затем в 10:04, в 12:00, 14:20 и в 15:44. С остановки «Полигон» движение автобуса будет осуществляться в 9:22 утра, в 10:46, 12:42, 15:02 и в 16:26.

Напомним, что уточнить информацию о движении транспорта можно на официальном сайте «Красноярскгортранса», а также по телефону диспетчерской: (391) 256−84−00 и в call-центре: 223−55−56 .

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Снег и заморозки вернутся в Красноярск
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
СМИ узнали о начале прокурорской проверки РЖД
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь