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07:43 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей предупредили о штормовом ветре

Сильные порывы ветра сохранятся сегодня в первой половине дня.

Омичей предупредили о штормовом ветре. Об этом сообщило Обь-Иртышское УГМС.

Сильный ветер с осадками в виде мокрого снега бушевал и вчера вечером, однако, по сообщениям синоптиков, такая погода может сохраниться и сегодня, 31 марта, в первой половине дня. Порывы ветра могут достигать 22−27 м/c.

Специалисты ГУ МЧС России по Омской области советуют омичам находиться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов, парковать свои автомобили в безопасных местах, а также закрывать балконные двери и окна, когда вы уходите из дома.

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