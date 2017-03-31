Омичей предупредили о штормовом ветре
Сильные порывы ветра сохранятся сегодня в первой половине дня.
Сильные порывы ветра сохранятся сегодня в первой половине дня.
Омичей предупредили о штормовом ветре. Об этом сообщило
Сильный ветер с осадками в виде мокрого снега бушевал и вчера вечером, однако, по сообщениям синоптиков, такая погода может сохраниться и сегодня, 31 марта, в первой половине дня. Порывы ветра могут достигать 22−27 м/c.
Специалисты ГУ МЧС России по Омской области советуют омичам находиться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов, парковать свои автомобили в безопасных местах, а также закрывать балконные двери и окна, когда вы уходите из дома.