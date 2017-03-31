В Елабуге появятся деревянные тротуары

Сегодня их пять: Дворец культуры, проспект Нефтяников, детский парк «Чебурашка», проект возрождения бывшей Рыбной площади на ул. Казанская, а также сквер им. Нечаева в 4-м микрорайоне.

По всем объектам, заявленным в программе, работы должны начаться уже в этом году. Так, например, сквер имени Нечаева будет создаваться за счет муниципалитета. Большие изменения ожидаются по реконструкции Дворца культуры и проспекта Нефтяников. К примеру, на главной улице города собираются не только обновить дорогу, но и освещение, а также вдоль всей улицы должны появиться тротуары. Причем в исторической части города, возможно, они будут деревянные — речь идет об участках, где невозможно проложить асфальт. «Это будет красиво и хорошо впишется в старинный облик города», — отмечает главный архитектор Елабуги Ольга Никитина.

Детская площадка «Чебурашка» также в числе объектов, где запланированы работы по благоустройству. К слову, возможно, сюда вернется и новогодняя елка. Глава района Геннадий Емельянов сегодня дал задание, предусмотреть специальное место, где можно было бы установить новогоднюю красавицу.