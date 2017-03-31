Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Пять звезд, которые были изгоями в школе
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Шипулин: Мы с Фуркадом заранее договорились поднять рейтинги
Фигуристы Тарасова и Морозов дотерпели до бронзы на ЧМ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
05:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский супермаркет раздавал товары бесплатно

По словам организаторов, безусловно, это большие убытки для магазина.

Красноярцы «атаковали» один из супермаркетов города. По условиям акции, первые 500 зарегистрированных владельцев карты «Копилка» могли бесплатно взять один товар (1 шт. или 1 кг), придя 30 марта с 15:00 до 17:00 в «Командор» на ул. Полтавской. Акция вызвала большой ажиотаж среди клиентов магазина: еще до старта за бесплатными товарами выстроилась огромная очередь.

По словам организаторов, безусловно, это большие убытки для магазина, но взамен они получают лояльность покупателей.

«Мы бесплатно раздадим товар на несколько сотен тысяч рублей. Но есть две цели. Первая — в нелегкое время как-то помочь людям. А вторая цель — посмотреть, какие у людей любимые товары. Посмотрев, что вынесли из магазина, мы поймем, на какой товар давать более высокий процент скидки и еще лучше попадать в потребности покупателей», — рассказал директор по маркетингу сети «Командор» Дмитрий Полуянов.

Как рассказали в торговой сети, в целом покупатели вели себя корректно, конфликтов не было. Чаще всего люди брали дорогой кофе, памперсы, одеяла, постельное белье и морепродукты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тест: понимаете ли вы, что изображено на полотнах Поздеева
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
СМИ узнали о начале прокурорской проверки РЖД
Пентагон прокомментировал учения в ФРГ с русскими статистами
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
Прощание с Чаком Берри пройдет 9 апреля в его родном городе
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь