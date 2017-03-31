Красноярский супермаркет раздавал товары бесплатно

Красноярцы «атаковали» один из супермаркетов города. По условиям акции, первые 500 зарегистрированных владельцев карты «Копилка» могли бесплатно взять один товар (1 шт. или 1 кг), придя 30 марта с 15:00 до 17:00 в «Командор» на ул. Полтавской. Акция вызвала большой ажиотаж среди клиентов магазина: еще до старта за бесплатными товарами выстроилась огромная очередь.

По словам организаторов, безусловно, это большие убытки для магазина, но взамен они получают лояльность покупателей.

«Мы бесплатно раздадим товар на несколько сотен тысяч рублей. Но есть две цели. Первая — в нелегкое время как-то помочь людям. А вторая цель — посмотреть, какие у людей любимые товары. Посмотрев, что вынесли из магазина, мы поймем, на какой товар давать более высокий процент скидки и еще лучше попадать в потребности покупателей», — рассказал директор по маркетингу сети «Командор» Дмитрий Полуянов.

Как рассказали в торговой сети, в целом покупатели вели себя корректно, конфликтов не было. Чаще всего люди брали дорогой кофе, памперсы, одеяла, постельное белье и морепродукты.