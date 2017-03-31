Выплаты компенсаций за детсад приостановили и назначат только нуждающимся

В Красноярске временно приостановили выплаты компенсаций родителям дошколят за оплату детского сада. Информацию об этом Newslab.ru подтвердили в пресс-службе краевого Минобра.

Выплату компенсации приостановили с 26 марта для утверждения регламента необходимых документов. Как пояснили в министерстве, в конце 2015 года был принят федеральный закон, согласно которому компенсационные выплаты должны быть адресными — то есть на них могут рассчитывать лишь те семьи, которые действительно нуждаются. Сейчас выдача денег приостановлена- предположительно, она возобновится в апреле.

Критерий нуждаемости — это 1,5 прожиточных минимума на 1 члена семьи, то есть если на трех членов семьи доход не превышает 45 900 рублей, им будет назначена соответствующая выплата, если превышает — они ее не получат. Размер выплат не изменится.

При этом в Минобре особо отметили, что нововведение коснется лишь тех, кто пойдет в садик впервые. Остальные продолжат получать ее по прежней схеме.