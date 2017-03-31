Полеты Владивосток — Москва по льготной цене начнутся уже завтра
С 1 апреля для определенных категорий жителей Приморья начинают действовать льготные тарифа на авиаперелеты, сообщает ИА «Дейта».
С 1 апреля для определенных категорий жителей Приморья начинают действовать льготные тарифа на авиаперелеты, сообщает ИА «Дейта».
Цены субсидируемых билетов на рейс «Аэрофлота» остались на уровне прошлого года и составили по маршруту Владивосток — Москва или в обратном направлении 7 400 рублей, до Новосибирска — 5 900 рублей, до Хабаровска — 1 800 рублей и до Петропавловска — Камчатского — 6 000 рублей.
Воспользоваться опцией может молодежь до 23 лет, граждане свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида 1-й группы или
Михаил Грач.