Глава Перми поручил проверить факты жестокого убийства щенков в приюте

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил проверить факты жестокого убийства щенков в муниципальном приюте. С такой просьбой к нему обратились зоозащитники. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил начальник информационно-аналитического управления администрации города Андрей Каменских.

«По данным городского управления по экологии, служебная проверка по этому поводу проводится директором приюта. Глава города распорядился отстранить его от проведения проверки и поручил провести проверку лично начальнику управления по экологии Ильдусу Хайдарову при содействии контрольно-аналитического департамента администрации города», -написал Андрей Каменских.

Кроме того, Дмитрий Самойлов попросил подключиться к проверке руководство отдела полиции № 4 Мотовилихинского района.

Напомним, на этой неделе пермские зоозащитники сообщили, что в муниципальном приюте зверски убили двух щенков: у животных были сломаны хвосты и уши, разорваны анальные отверстия. Зоозащитники не исключают, что имели место случаи зоофилии. По другим сведениям, щенки погибли в результате собачьей драки.