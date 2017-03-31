В Башкирии концертом поддержат участницу «Евровидения» Юлию Самойлову
Организатором выступила уфимская филармония.
Организатором выступила уфимская филармония.
Артисты Башкирской государственной филармонии приняли решение поддержать артистку Юлию Самойлову. Девушка стала заложницей сложных политических игр — российский оргкомитет выбрал певицу участницей Евровидения, но власти Украины запретили ей въезд в страну.
— Политику оставим политикам, а культура призвана объединять народы. Концерт 2 апреля пройдет «под знаком Юлии Самойловой». Это — благотворительная программа с участием солисток филармонии — вокал и танец, — рассказали о мероприятии в филармонии.
Организаторы обещают песни и танцы Франции, Италии, Индии, Японии, Британии и России.