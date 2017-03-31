В Башкирии концертом поддержат участницу «Евровидения» Юлию Самойлову

Артисты Башкирской государственной филармонии приняли решение поддержать артистку Юлию Самойлову. Девушка стала заложницей сложных политических игр — российский оргкомитет выбрал певицу участницей Евровидения, но власти Украины запретили ей въезд в страну.

— Политику оставим политикам, а культура призвана объединять народы. Концерт 2 апреля пройдет «под знаком Юлии Самойловой». Это — благотворительная программа с участием солисток филармонии — вокал и танец, — рассказали о мероприятии в филармонии.

Организаторы обещают песни и танцы Франции, Италии, Индии, Японии, Британии и России.