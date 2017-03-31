Остановки общественного транспорта в Хабаровске адаптируют для инвалидов

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Остановочные площадки общественного транспорта в Хабаровске приведут в соответствие с требованием действующего законодательства о защите инвалидов в РФ. Прокуратура Кировского района через суд возложила обязанность по адаптации остановок на администрацию города, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с исковым заявлением к администрации города о возложении обязанности привести остановочные площадки общественного транспорта в соответствие с требованием действующего законодательства о защите инвалидов в Российской Федерации.

Прокуратура потребовала провести работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к остановочной площадке общественного транспорта «51 школа», а также установить автопавильоны на остановочных пунктах общественного транспорта «51 школа», «38 школа», «Кировский РИК» по улице Тихоокеанской и на остановке «Серышева — Калинина» на пересечении улиц Калинина и Серышева г. Хабаровска.

Центральный районный суд исковые требования прокуратуры удовлетворил и возложил на администрацию г. Хабаровска обязанность в течение двух месяцев принять меры по адаптированию указанных остановочных пунктов для перевозки инвалидов и иных групп населения.