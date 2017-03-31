Остановки общественного транспорта в Хабаровске адаптируют для инвалидов
Прокуратура Кировского района эту обязанность возложила на администрацию краевого центра.
Прокуратура Кировского района эту обязанность возложила на администрацию краевого центра.
Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.
Остановочные площадки общественного транспорта в Хабаровске приведут в соответствие с требованием действующего законодательства о защите инвалидов в РФ. Прокуратура Кировского района через суд возложила обязанность по адаптации остановок на администрацию города, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
Прокуратура Кировского района г. Хабаровска в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с исковым заявлением к администрации города о возложении обязанности привести остановочные площадки общественного транспорта в соответствие с требованием действующего законодательства о защите инвалидов в Российской Федерации.
Прокуратура потребовала провести работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к остановочной площадке общественного транспорта «51 школа», а также установить автопавильоны на остановочных пунктах общественного транспорта «51 школа», «38 школа», «Кировский РИК» по улице Тихоокеанской и на остановке «Серышева — Калинина» на пересечении улиц Калинина и Серышева г. Хабаровска.
Центральный районный суд исковые требования прокуратуры удовлетворил и возложил на администрацию г. Хабаровска обязанность в течение двух месяцев принять меры по адаптированию указанных остановочных пунктов для перевозки инвалидов и иных групп населения.