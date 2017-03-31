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07:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омске вновь закрыли дорогу машине «скорой помощи»

Спасательному автомобилю пришлось ждать, пока появятся водители машин, заблокировавших проезд.

Инциденты, связанные с автомобилями «скорой помощи» в последнее время участились.

Второе такое происшествие на этой неделе случилось вчера вечером в одном из дворов 5-ого микрорайона на Левом берегу. Спасательный автомобиль не смог проехать на вызов через заставленный машинами двор. При этом у «скорой» работал спецсигнал.

«Вот так бросят у нас автомобили и уйдут. Скорая проехать не может. Наверное, уже минут 10 стоит», — сообщает Артем Лодыгин, автор видеоролика, появившегося в паблике «Аварийный Омск».

«Скорой» пришлось стоять с включенными спецсигналами несколько минут, прежде чем появились водители оставленных автомобилей и освободили проезд.

Отметим, это второй подобный случай на этой неделе. Так, 27 марта омичка за рулем иномарки не пропустила спасательный автомобиль в узком дворе, поскольку не умеет сдавать задним ходом. Медикам пришлось пешком идти на вызов.

Неделей ранее, 24 марта, на фельдшера «скорой» напал пьяный пациент, к которому медики приехали на вызов.

По обоим случаям, произошедшим ранее, Следственный комитет по Омской области и омская прокуратура проводят проверки.

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