Март в Москве завершится холодной, сырой и ветреной погодой
По области ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.
По области ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Снег, мокрый снег и до 3 градусов тепла ожидаются в столичном регионе.
«Температура воздуха в Москве составит 1−3 градуса тепла, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный,
Как уточнили в метеослужбе, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки, на дорогах прогнозируется гололедица.
Предстоящей ночью будет облачно, пройдет снег. В столице столбики термометров покажут минус 2 — минус 4 градуса, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов мороза. Ветер
В первый день апреля, как ожидается, будет солнечно. В Москве воздух прогреется до 4−6 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго- восточный, восточный, 5−10 м/с.