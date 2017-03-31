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06:34 (мск), источник: ТАСС

Март в Москве завершится холодной, сырой и ветреной погодой

По области ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Снег, мокрый снег и до 3 градусов тепла ожидаются в столичном регионе.

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«Температура воздуха в Москве составит 1−3 градуса тепла, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с», — сказал представитель Росгидромета.

Как уточнили в метеослужбе, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки, на дорогах прогнозируется гололедица.

Предстоящей ночью будет облачно, пройдет снег. В столице столбики термометров покажут минус 2 — минус 4 градуса, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов мороза. Ветер юго-восточный, восточный, 5−10 м/с.

В первый день апреля, как ожидается, будет солнечно. В Москве воздух прогреется до 4−6 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго- восточный, восточный, 5−10 м/с.

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