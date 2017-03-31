Красноярские дальнобойщики присоединились к акции протеста против «Платона»

С понедельника, 27 марта, в разных регионах страны проходит очередная акция протеста дальнобойщиков. Как и осенью 2015 года, водители требуют отмены системы «Платон», тарифы в которой в середине апреля должны вырасти вдвое. В Красноярске в акции пока принимают участие 17 фур и около 30 водителей.

Несколько дней красноярские дальнобойщики на трассе за пределами города выставляют грузовики с плакатами и отказываются перевозить грузы. Лозунги гласят «Сибирь против Платона», «Дайте людям спокойно работать», «Я против платных дорог». Часть перевозчиков, по словам организаторов, приняли участие в так называемой «пассивной» забастовке, не выезжая со стоянок и не участвуя таким образом в грузоперевозках.

Подобные акции прошли в 21 городе. В Росавтодоре сообщают, что большинство простаивающих грузовиков находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Акции водителей не повлияли на поставки товаров.

Система «Платон» действует с 2015 года. По правилам за каждый пройденный километр водители большегрузов, масса которых превышает 12 тонн, должны платить 1,53 руб., через две недели сумма оплаты еще увеличится на 38 копеек. Сейчас в среднем красноярский дальнобойщик платит за «Платон» около 200 тыс. руб. в год. Водители уверяют — если сбор еще поднимут, возить груз им будет просто невыгодно.