Погода подмочит хабаровчан уже в ближайшие выходные

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Небольшой дождь ожидается в Хабаровске в воскресенье, 1 апреля. Однако в целом погода на предстоящих выходных будет довольно теплой и комфортной, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Ничего серьезного на эти выходные мы не ждем, однако в воскресенье возможен небольшой дождь. В этот день будет менее комфортно, чем в субботу. Вместе с тем погода завтра и послезавтра будет довольно теплой и комфортной. Ночью слабый минус: −1…−3°C. Днем порядка 8−10 градусов тепла. Ветер слабый, южного. Только в воскресенье днем он поменяется на северный, силой 4−9 м/с, — отметила Людмила Игнатенко.