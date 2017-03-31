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07:27 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Сибирские ученые разработали метод борьбы с колорадским жуком

Разработка ученых находится на стадии экспериментальных препаратов.

Ученые Института систематики и экологии животных СО РАН выяснили, как бороться с колорадским жуком с помощью специальных паразитических грибов, бактерий и их метаболитов. По словам исследователей, такой способ борьбы поможет создать безопасный для природы и человека метод контроля численности вредителя, сообщает «Наука в Сибири».

Для борьбы с вредителями специалисты предлагают использовать так называемые энтомопатогенные грибы. Такие микроорганизмы распространены по всей планете, их выделяют из почвы, растений и погибших насекомых. Грибы заражают последних, развиваются в них, заполняют изнутри, тем самым вызывая их гибель, а после используют тело погибшего «хозяина» как питательный субстрат для выращивания своего «потомства». В природе насчитывается свыше тысячи видов таких грибов.

Для того чтобы микроорганизмы оказывали наиболее активное действие на вредителей, ученые предлагают использовать специальные метаболиты и бактерии, которые резко снижают иммунные реакции насекомых. Благодаря таким действиям даже низкие дозы грибов приведут к высокой смертности вредителей.

Помимо прочего, исследователи выработали способ понижения иммунитета насекомых с помощью комбинаций бактерий, за счет чего их восприимчивость к грибным патогенам может резко увеличиться. При этом для человека это не представляет опасности.

На сегодняшний день разработка ученых находится на стадии экспериментальных препаратов, однако для налаживания массового производства необходима заинтересованность со стороны предприятий и инвесторов.

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